Победа «Альтернативы для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт оказалась убедительнее большинства предвыборных прогнозов.
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Украина стала сакральной жертвой в борьбе колонизаторов с Россией за своё собственное выживание в прежнем фашистском формате - сюзерен-сателлит! Россия сильно мешает им, поэтому Запад, перевооружаясь, пока ведёт войну против России в Украине. Если дождёмся перевооружения Европы - тогда все войны против России ещё впереди.
""Почему Кремль больше не спешит с миром на Украине"" ======== Да потому! что .... ВЫРОДКИ Рода человеческого, ещё имеют большое влияние в мире!... и вот когда ОНИ заверещат и будут умолять о мире... что бы спасти, сохранить СВОЙ шекель-доллар,... Вот только тогда и будет заключён МИР, ... вот только на условиях ЛЮДЕЙ... (Кремля).