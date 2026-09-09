Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 525 подписчиков

Почему Кремль больше не спешит с миром на Украине

Почему Кремль больше не спешит с миром на Украине

Победа «Альтернативы для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт оказалась убедительнее большинства предвыборных прогнозов.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя владимир селянин
владимир селянинизменено

Украина стала сакральной жертвой в борьбе колонизаторов с Россией за своё собственное выживание в прежнем фашистском формате - сюзерен-сателлит! Россия сильно мешает им, поэтому Запад, перевооружаясь, пока ведёт войну против России в Украине.  Если дождёмся перевооружения Европы - тогда все войны против России ещё впереди.

Профиль пользователя Алексей Тан
Алексей Танизменено

""Почему Кремль больше не спешит с миром на Украине"" ======== Да потому! что .... ВЫРОДКИ Рода человеческого, ещё имеют большое влияние в мире!... и вот когда ОНИ заверещат и будут умолять о мире... что бы спасти, сохранить СВОЙ шекель-доллар,... Вот только тогда и будет заключён МИР, ... вот только на условиях ЛЮДЕЙ... (Кремля).