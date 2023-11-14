ХАМАС показал таинственную систему ПВО

Нет, на первом фото ПЗРК «Стрела-2», созданный в СССР ещё в 1960-ые. Штука древняя, но толковая. У ХАМАС такие комплексы есть, сложно сказать, где палестинцы их взяли, но обращает на себя внимание не штатный (кустарный) одноразовый источник питания.