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КХЛ. «Авангард» — «Металлург». Видеотрансляция матча: смотреть онлайн

КХЛ. «Авангард» — «Металлург». Видеотрансляция матча: смотреть онлайн

Сегодня, 13 сентября, хоккейные клубы «Авангард» (Омск) и «Металлург» (Магнитогорск) проведут матч регулярного чемпионата КХЛ.

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