Врожденная интуиция этих трех знаков зодиака поражает своей силой Алёна ЮрьеваКаждому из нас знакомо ощущение тревоги, когда что-то идет не так — события разворачиваются неожиданно, планы рушатся, а внутри нарастает паника.
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