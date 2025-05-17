Исламизация или культурное многообразие? Дебаты о халяльной экономике и национальной идентичности в современной России Ирина ВальковаВ последние недели российское медиаполе всколыхнула острая дискуссия вокруг отказов некоторых курьеров-мусульман доставлять продукцию, содержащую свинину.
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