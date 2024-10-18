В Архангельской области задержан подозреваемый в преступлении, совершенном более 25 лет назад

При проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками уголовного розыска совместно со следователями регионального Следственного комитета установлен и задержан подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.