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Калужские новости

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Мэр Обнинска потребовал усилить дисциплину в транспорте

Мэр Обнинска потребовал усилить дисциплину в транспорте

Из-за ремонта Киевской трассы автобусы в Обнинске регулярно сбиваются с расписания, что мешает жителям вовремя добираться на работу, учебу и к врачам.

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