«Настоящее лицо» Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в минувшую пятницу, что Республика продемонстрировала свое «настоящее лицо» на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже 26 июля и осудил нападки на артистов и художественного руководителя церемонии Тома Жолли.
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