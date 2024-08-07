«Настоящее лицо» Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в минувшую пятницу, что Республика продемонстрировала свое «настоящее лицо» на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже 26 июля и осудил нападки на артистов и художественного руководителя церемонии Тома Жолли.