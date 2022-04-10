Шамар Николсон: «В РПЛ играть сложнее, чем в Бельгии. Сконцентрирован на «Спартаке», чтобы забивать здесь»

Шамар Николсон оценил уровень футбола в чемпионатах России и Бельгии. – Вы так много забиваете, потому что вы крутой или РПЛ слабая? – Лига – не слабая.

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