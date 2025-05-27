Представлена новая визуализация строительства километрового небоскреба Саудовской Аравии

Визуализация строительства километрового небоскреба Саудовской Аравии / © 4D BIM В отличие от стандартной 3D-модели, на новой визуализации появился прогресс по верхней части ступенчатого цоколя и подробности логистики.
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