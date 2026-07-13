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Кубарси о Мбаппе: «Килиан не внушает мне страха, но он уникален, как и Ямаль. Может изменить игру одним действием»

Защитник сборной Испании Пау Кубарси заявил, что его не пугает игра против Килиана Мбаппе . Испанцы завтра встретятся с французами в полуфинальном матче ЧМ-2026 .

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