Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

175 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Никаб и паража, это атрибуты падших женщин. Попросту проституток. В древности, проститутки по ночам пробирались к кли...Вице-спикер Госду...
  • ruslava Митькина
    Полностью согласно, решение должно быть принято на уровне государства.  Или опять эти толстожопые депутаты заблокирую...Вице-спикер Госду...
  • Лидия Санникова
    Самому слабо? Это должно быть на уровне государства. Мало терроризма было в этих одеяниях?Вице-спикер Госду...

Участники СВО смогут бесплатно заниматься фитнесом в Барнауле

Участники СВО смогут бесплатно заниматься фитнесом в Барнауле

Поддержать бойцов спецоперации согласились четыре фитнес-центра В Барнауле несколько фитнес-клубов будут выдавать абонементы участникам специальной военной операции для занятий спортом, сообщил в своем Telegram-канале министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх