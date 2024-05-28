Участники СВО смогут бесплатно заниматься фитнесом в Барнауле

Поддержать бойцов спецоперации согласились четыре фитнес-центра В Барнауле несколько фитнес-клубов будут выдавать абонементы участникам специальной военной операции для занятий спортом, сообщил в своем Telegram-канале министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов.
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