Участники СВО смогут бесплатно заниматься фитнесом в Барнауле

Поддержать бойцов спецоперации согласились четыре фитнес-центра В Барнауле несколько фитнес-клубов будут выдавать абонементы участникам специальной военной операции для занятий спортом, сообщил в своем Telegram-канале министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов.