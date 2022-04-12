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Спивается: Дилара не может прийти в себя после разрыва с Моргенштерном

Спивается: Дилара не может прийти в себя после разрыва с Моргенштерном

Дилара на днях официально рассказала о том, что они с Моргенштерном жить вместе больше не могут. Они расстались, хоть и находятся оба в Дубае.

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