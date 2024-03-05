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Военное обозрение

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Главком ВСУ Сырский, пытаясь не допустить очередного отступления, отдал приказ о переброске к Бердычам и Тоненькому резервов из Днепропетровской и Николаевской областей

Главком ВСУ Сырский, пытаясь не допустить очередного отступления, отдал приказ о переброске к Бердычам и Тоненькому резервов из Днепропетровской и Николаевской областей

В попытках стабилизировать ситуацию и не допустить новых отступлений ВСУ Сырский снимает с других направлений резервы, чтобы перебросить их под Авдеевку.

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