Не менее шести жителей южного Ливана погибли при ударе Израиля

Не менее шести человек погибли и еще трое получили ранения на юге Ливана из-за удара Израиля. По информации агентства Reuters, атака произошла на жилое здание в городе Ан-Набатия на юге арабской республики.
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