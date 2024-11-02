The Washington Post: Россия руками КНДР может захватить "Мировой остров"

ВА

Владимир Акулов

Никакой *справедливости * и *закона* в политике , в отношениях государств нет...Есть лишь собственные выгоды игроков и соотношения СИЛ...Почему в лесу командует не заяц , а волк ? Только потому , что волк СИЛЬНЕЕ зайца ... Нам просто надо быть СИЛЬНЫМИ...И тогда наши интересы не смогут игнорировать враги.