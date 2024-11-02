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The Washington Post: Россия руками КНДР может захватить "Мировой остров"

The Washington Post: Россия руками КНДР может захватить "Мировой остров"

ЕЛЕНА  ПАНИНА "По иронии судьбы", пишет представляющий Американский институт предпринимательства Николас Эберштадт, Украина является своего рода "нулевой точкой" в описании Маккиндером "Хартленда", вокруг которого будет "вращаться" мировая политика.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
А ты руcский то знаешь, гнида ципношная?!
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12 час.
ВА
Владимир Акулов
Никакой  *справедливости *  и  *закона*  в  политике ,  в  отношениях  государств   нет...Есть  лишь  собственные  выгоды  игроков  и  соотношения    СИЛ...Почему  в  лесу  командует  не  заяц  ,  а  волк  ? Только  потому  ,  что  волк    СИЛЬНЕЕ зайца ...  Нам  просто  надо  быть    СИЛЬНЫМИ...И  тогда  наши  интересы  не  смогут  игнорировать  враги.
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6 час.

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