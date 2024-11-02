ЕЛЕНА ПАНИНА "По иронии судьбы", пишет представляющий Американский институт предпринимательства Николас Эберштадт, Украина является своего рода "нулевой точкой" в описании Маккиндером "Хартленда", вокруг которого будет "вращаться" мировая политика.
The Washington Post: Россия руками КНДР может захватить "Мировой остров"
Комментарии
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вд
валерий двойнишников
А ты руcский то знаешь, гнида ципношная?!
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12 час.
ВА
Владимир Акулов
Никакой *справедливости * и *закона* в политике , в отношениях государств нет...Есть лишь собственные выгоды игроков и соотношения СИЛ...Почему в лесу командует не заяц , а волк ? Только потому , что волк СИЛЬНЕЕ зайца ... Нам просто надо быть СИЛЬНЫМИ...И тогда наши интересы не смогут игнорировать враги.
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6 час.
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