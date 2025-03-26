Неудачный бизнес и долги: что известно о прошлой жизни будущего зятя Анастасии Волочковой

Стали известны новые детали из жизни будущего зятя заслуженной балерины Анастасии Волочковой. Дочь Анастасии Волочковой, Ариадна, несмотря на свою скромность, с нетерпением ждет предстоящей свадьбы, и благодаря маминой известности, торжество обещает быть ярким.
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