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Неудачный бизнес и долги: что известно о прошлой жизни будущего зятя Анастасии Волочковой

Неудачный бизнес и долги: что известно о прошлой жизни будущего зятя Анастасии Волочковой

Стали известны новые детали из жизни будущего зятя заслуженной балерины Анастасии Волочковой. Дочь Анастасии Волочковой, Ариадна, несмотря на свою скромность, с нетерпением ждет предстоящей свадьбы, и благодаря маминой известности, торжество обещает быть ярким.

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