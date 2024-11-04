Министр культуры России Ольга Любимова поздравила россиян с Днем народного единства. «Этот праздник напоминает нам о том, как важны сплоченность, взаимное уважение и общие цели для процветания нашего государства.
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