«Едва ли год прошел». Прокуратура проверит Пластунскую районную больницу

В социальных сетях появилась информации о состоянии амбулатории Пластунской районной больницы. По словам сотрудников больницы, температура в помещениях едва ли доходит до +10 градусов и повсеместно обрушается потолок, сообщает PRIMPRESS.
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