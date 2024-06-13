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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Мы в раздумьях, он подвел команду». Аба может пропустить матч с ФК «10»

«Мы в раздумьях, он подвел команду. Те, кто играли на его месте – достаточно хорошо бились с «Козлами».

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