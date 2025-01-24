Уточнение от прокуратуры - из-за коммунальной аварии в Чкаловском без тепла остались 39 жилых домов, 4 школы и одно административное здание.
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Уточнение от прокуратуры - из-за коммунальной аварии в Чкаловском без тепла остались 39 жилых домов, 4 школы и одно административное здание.