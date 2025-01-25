Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в Хабаровском крае

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на посадочной площадке «Нелькан» в Аня-Майском районе Хабаровского края, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в соцсетях.
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