Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 924 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    Всех бородатых надо проверять, столько их по улицам ходят радикаловКто помогал терро...
  • Far Fast
    Шестерок убрали, а тузы осталисьДюмин и Белоусов ...
  • Улена
    Да уж, каких только оскорблений нам не сыпали, а теперь: безвизовый режим, устройство на работу, сажайте нас опять се...В ГРУЗИИ ПОПРОСИЛ...

Военный летчик Сергей Липовой: Самолеты F-16 и натовские танки на Украине уничтожат сами солдаты ВСУ

Военный летчик Сергей Липовой: Самолеты F-16 и натовские танки на Украине уничтожат сами солдаты ВСУ

© РИА Новости . Владимир Трефилов 2 дня назад 2,8K прочитали Украина — это аналогия и продолжение Афганистана, войн на Кавказе и других локальных конфликтов, которые США после 1945 года постоянно устраивают в рамках глобального противостояния с Россией Убить русского подленько в спину — в лучших традициях НАТО и США, заявил в интервью изданию Украина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх