© РИА Новости . Владимир Трефилов 2 дня назад 2,8K прочитали Украина — это аналогия и продолжение Афганистана, войн на Кавказе и других локальных конфликтов, которые США после 1945 года постоянно устраивают в рамках глобального противостояния с Россией Убить русского подленько в спину — в лучших традициях НАТО и США, заявил в интервью изданию Украина.