При взрыве автомобиля в Севастополе погиб военный

Сегодня на улице Шевченко в Севастополе взорвался и загорелся автомобиль. Внутри автомобиля находился водитель, его оперативно смогли эвакуировать и передали сотрудникам скорой помощи, но спасти его не удалось.
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