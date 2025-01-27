Собянин: В этом году капитальный ремонт проведут в 2428 жилых домах

В Москве подвели итоги благоустройства в 2024 году и наметили планы по ремонту жилых домов, дорог и барьерных ограждений, развитию уличного освещения и архитектурно-художественной подсветки, совершенствованию единой системы городской навигации на 2025 год.
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