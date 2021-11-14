В Тверской области полицейские провели для школьников занятие по профилактике экстремизма

Сотрудники отдела МВД России по Бологовскому району встретились с учащимися восьмых классов средней образовательной школы № 12 города Бологое.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх