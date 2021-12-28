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За сутки на дорогах Ямала пострадали 4 человека, в том числе один подросток

За сутки на дорогах Ямала пострадали 4 человека, в том числе один подросток

На 94 километре автодороги Коротчаево-Тазовский накануне около 18:09 водитель автомобиля Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу для совершения обгона движущегося впереди транспортного средства и столкнулся с другой Toyota Land Cruiser 120.

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