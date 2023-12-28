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Александр Бородюк: «ФИФА и УЕФА дискредитировали себя. Чиновники стали зависимыми от спонсоров, что им скажут, то и делают, конъюнктурщики»

Александр Бородюк: «ФИФА и УЕФА дискредитировали себя. Чиновники стали зависимыми от спонсоров, что им скажут, то и делают, конъюнктурщики»

– Что ждет российский футбол в следующем календарном году? – Для того, чтобы что-то позитивное случилось, нам надо проявлять определенную инициативу.

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