«Не измениться не могла»: Крутой раскрыл тайну Аллегровой

Продюсер признался, что происходит с певицей. Ирина Аллегрова на концерте «Моя страна», посвященному 100-летию гражданской авиации, 2023 год Кадр из видео 1 КаналаПоследнее выступление Ирины Аллегровой в рамках фестиваля «Новая волна» в Сочи обернулось крупным скандалом.