FiNE-NEWS

1 484 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    ЕМУ БЫ ПОКАЯТЬСЯ В ГРЕХАХ, ДА ОТСТУПИТЬСЯ ОТ "ДЕЛИШЕК" ЗЕМНЫХ В СВОИ НЕПОЛНЫЕ 92 года.Сорос: Главная уг...
  • Бендер Задунайский
    Главная угроза для сша сами сша .Сорос: Главная уг...
  • ММ
    Плакаты с поражающими факторами атомного взрыва висели в каждой школе СССР. И анекдоты типа:"Что должен делать солдат...Что за пособие на...

Газопровод «Северный поток» остановил работу обеих своих веток в связи с работами по техобслуживанию

Газопровод «Северный поток» остановил работу обеих своих веток в связи с работами по техобслуживанию

С сегодняшнего дня приостановлена работа газопровода «Северный поток». Напомним, что эта газотранспортная артерия позволяет Германии (а через неё и ряду других стран Европы) получать российский газ напрямую, без стран-транзитёров (посредников).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх