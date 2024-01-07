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Кириенко поздравил с Рождеством бойцов СВО в госпитале ЛНР

Кириенко поздравил с Рождеством бойцов СВО в госпитале ЛНР

Первый заместитель руководителя администрации российского президента Сергей Кириенко поздравил с Рождеством бойцов специальной военной операции, которые проходят лечение в госпитале в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

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