Кириенко поздравил с Рождеством бойцов СВО в госпитале ЛНР

Первый заместитель руководителя администрации российского президента Сергей Кириенко поздравил с Рождеством бойцов специальной военной операции, которые проходят лечение в госпитале в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.
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