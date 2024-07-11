Разработчики средневековой RPG на выживание Bellwright рассказали что ждет игру д...

Разработчики средневековой RPG на выживание Bellwright рассказали что ждет игру дальшеBellwright недавно получила большой патч вместе с новым обновлением сообщества, которое указывает путь вперед для игры по строительству городов.
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