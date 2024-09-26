За поддельную отраву для мышей предлагают сажать за решетку

На российском рынке, по разным оценкам, около четверти всех пестицидов, необходимых для обработки посевов от вредителей и болезней, и агрохимикатов, применяемых для улучшения плодородия почв, — фальсификат.
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