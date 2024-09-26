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За поддельную отраву для мышей предлагают сажать за решетку

За поддельную отраву для мышей предлагают сажать за решетку

На российском рынке, по разным оценкам, около четверти всех пестицидов, необходимых для обработки посевов от вредителей и болезней, и агрохимикатов, применяемых для улучшения плодородия почв, — фальсификат.

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