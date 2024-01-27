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Британский эксперт: Разведка MI6 не может полноценно работать по Китаю из-за нехватки знаний и опыта у агентов

Британский эксперт: Разведка MI6 не может полноценно работать по Китаю из-за нехватки знаний и опыта у агентов

Современная британская внешняя разведка MI6 не способна осуществлять эффективную деятельность в плане получения информации из Китая.

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