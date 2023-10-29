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Утро.ru

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"Я в России в черном списке": бежавший Васильев рассекретил свое местонахождение

"Я в России в черном списке": бежавший Васильев рассекретил свое местонахождение

Историк моды Александр Васильев решил вдруг рассекретить собственное местонахождение. После того, как Надежда Бабкина заявила, что давний коллега до сих пор находится в Москве, искусствовед поспешил выступить с опровержением.

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Комментарии
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Ed Red
Кто и зачем раскручивает этот кусок несвежего мяса в глянцевой упаковке? Ценность нулевая, даже не Галкин или Пугачева, а мозолят глаза в интернете.
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