Профессор Малинен: Русский "Орешник" оставил НАТО всего два выхода по Украине

Шведский эксперт Малинен указал на последствия появления у русских системы "Орешник" для НАТО.Появление в России новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник» ставит НАТО практически в безвыходное положение.
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