Телевизоры и роботы-пылесосы разыграют на открытии торгового центра в Воздвиженке

Выиграть бытовую технику смогут жители Уссурийска на открытии торгового центра в селе Воздвиженка. Открытие "Воздвиженских рядов" состоится 23 сентября, и для посетителей центра готовят масштабную развлекательную программу (6+), сообщили ИА UssurMedia организаторы.