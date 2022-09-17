Телевизоры и роботы-пылесосы разыграют на открытии торгового центра в Воздвиженке

Выиграть бытовую технику смогут жители Уссурийска на открытии торгового центра в селе Воздвиженка. Открытие "Воздвиженских рядов" состоится 23 сентября, и для посетителей центра готовят масштабную развлекательную программу (6+), сообщили ИА UssurMedia организаторы.
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