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Осталось меньше месяца до завершения приёма работ на конкурс «Нарисуй «Ёлку Победы!»

Осталось меньше месяца до завершения приёма работ на конкурс «Нарисуй «Ёлку Победы!»

Аргументы Недели совместно с Музеем Победы приглашают всех желающих от 6 до 99 лет нарисовать новогоднюю открытку! На конкурс принимаются рисунки, посвященные празднованию Нового года, традиционным новогодним подаркам в годы Великой Отечественной войны или Специальной Военной Операции.

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