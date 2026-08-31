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Банки будут отчитываться перед приставами о взыскании долгов с 1 сентября

Банки будут отчитываться перед приставами о взыскании долгов с 1 сентября

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Кредитные организации и микрофинансовые организации (МФО) с 1 сентября будут обязаны информировать Федеральную службу судебных приставов (ФССП) о ходе работы по взысканию задолженности, включая случаи привлечения коллекторских агентств.

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