В Казахстане опровергли информацию о продаже военных самолетов Украине

Если это не фейк,а чистой воды правда,то указахов будут проблемы,безнаказанно это оставлять нельзя.

Татьяна Кибишева

Предатель и лизоблюд как и все мусульмане постсоветского пространства по отношению к русским. Им верить и доверять никогда нельзя, нужно, очень нужно научиться их использовать, они это заслужили.