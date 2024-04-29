Медвежий угол
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Медвежий угол

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В Казахстане опровергли информацию о продаже военных самолетов Украине

В Казахстане опровергли информацию о продаже военных самолетов Украине

Предприятие «Казспецэкспорт» опровергло продажу военных самолетов Украине Опровержение на недостоверную информацию СМИ по поводу реализации авиационной техники Сведения, распространенные в сети «Интернет» не соответствуют действительности.

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
Если это не фейк,а чистой воды правда,то указахов будут проблемы,безнаказанно это оставлять нельзя.
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5 час.
Сергей
Поживём, увидим. Чего сейчас копья ломать. Написано же, собъём-увидим.
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5 час.
Татьяна Кибишева
Предатель и лизоблюд как и все мусульмане постсоветского пространства по отношению к русским. Им верить и доверять никогда нельзя, нужно, очень нужно научиться их использовать, они это заслужили.
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48 мин.

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