Грушко: Россия готова ответить всеми средствами на агрессивные устремления НАТО

Российская сторона будет использовать все имеющиеся средства для обеспечения собственной обороноспособности на фоне агрессивных устремлений Североатлантического альянса.
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