FIS проверит Большунова для получения нейтрального статуса

Международная федерация лыжного спорта (FIS) проведет проверку русских лыжников, которых ранее лишили нейтрального статуса, включая Александра Большунова.
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