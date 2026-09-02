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Царьград

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FIS проверит Большунова для получения нейтрального статуса

FIS проверит Большунова для получения нейтрального статуса

Международная федерация лыжного спорта (FIS) проведет проверку русских лыжников, которых ранее лишили нейтрального статуса, включая Александра Большунова.

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