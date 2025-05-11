Российские военные восстановили монумент героям ВОВ в селе Булавиновка в ЛНР

Минобороны РФ Военные 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" восстановили монумент героям Великой Отечественной войны (ВОВ) в селе Булавиновка в ЛНР.
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