Португалия поставит военную поддержку Украине

Военная помощь будет направлена Португалией на Украину, такое заявление сделало министерство национальной обороны Португалии по итогам саммита на базе ВВС США Рамштайн, 20 января информация опубликована официальном сайте правительства Португалии.
Военная помощь будет направлена Португалией на Украину, такое заявление сделало министерство национальной обороны Португалии по итогам саммита на базе ВВС США Рамштайн, 20 января информация опубликована официальном сайте правительства Португалии.
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