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  • Влад Владимиров
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Опубликован график подвоза воды в Феодосии

Опубликован график подвоза воды в Феодосии

В нескольких посёлках Феодосии могут наблюдаться перебои водоснабжения или полное отсутствие воды. Они связаны с отбором ресурса из магистрального водовода для обеспечения мероприятий по ликвидации ЧС на нефтяной базе.

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