Аргументы недели

98 234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Тимофеева
    Мерзость, грязь. Украины больше нет, есть сшаукрв. Москали, москали, так нас называют, а теперь  вот и получили хохлы...Зеленский поручил...
  • Елена Верия (Безденежных)
    «НАПОЛЕОН» Война шута и наркомана... Его не вылечит никто. Он то обкуренный, то пьяный - Актер театра-шапито. Без дол...Зеленский поручил...
  • Наталья Андросова
    Хватит уж всех поливать: уехал и уехал,Бог с ним. Шахназаров очки заоабатываетЖурналист Михаил ...

МИД КНР подтвердил решимость Пекина жестко ответить в случае визита Нэнси Пелоси на Тайвань

МИД КНР подтвердил решимость Пекина жестко ответить в случае визита Нэнси Пелоси на Тайвань

Китайское министерство иностранных дел подтвердило решимость Пекина жестко ответить в случае посещения территории Тайваня спикером нижней палаты парламента Соединенных Штатов Нэнси Пелоси.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх