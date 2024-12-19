В Венгрии увидели политическую месть в действиях США. Как Сийярто объяснил введение санкций против российского банка?

Сийярто: Венгрия считает санкции против Газпромбанка политической местью Венгрия рассматривает санкции Соединенных Штатов против Газпромбанка не просто как недружественный шаг, а как политическую месть со стороны администрации Джо Байдена в отношении стран Центральной и Восточной Европы.