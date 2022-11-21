Такой молодой, а уже лучший. Как выбирали победителя в номинации «Мой бизнес» премии «Народный знак качества»

Бренд товаров для животных «Сибирский хвост» родился только в конце 2019 года. И уже в ноябре 2022-го компания стала одним из победителей премии «Народный знак качества» в номинации «Мой бизнес», как раз созданной для начинающих предпринимателей.
Бренд товаров для животных «Сибирский хвост» родился только в конце 2019 года. И уже в ноябре 2022-го компания стала одним из победителей премии «Народный знак качества» в номинации «Мой бизнес», как раз созданной для начинающих предпринимателей.
Свежие комментарии