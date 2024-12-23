Кухня и дом
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Кухня и дом

134 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Звезда программы «Король кондитеров» шеф-повар Бадди Валастро уверен, что оригинальность праздничному столу не во вред.

Звезда программы «Король кондитеров» шеф-повар Бадди Валастро уверен, что оригинальность праздничному столу не во вред.

Куриное филе, фаршированное рукколой и сыром фета Ингредиенты 4 куриных файла 50 г рукколы 170 г сыра фета 20 ломтиков бена Микс-салат Зерна одна граната Бальзамический уксус по вкусу Приготовление Разделить файл так, как это показано на картинке (отделить маленький файл от большого, маленькое убрать ─ вам понадобится большое).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх