Звезда программы «Король кондитеров» шеф-повар Бадди Валастро уверен, что оригинальность праздничному столу не во вред.

Куриное филе, фаршированное рукколой и сыром фета Ингредиенты 4 куриных файла 50 г рукколы 170 г сыра фета 20 ломтиков бена Микс-салат Зерна одна граната Бальзамический уксус по вкусу Приготовление Разделить файл так, как это показано на картинке (отделить маленький файл от большого, маленькое убрать ─ вам понадобится большое).
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