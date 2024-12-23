Звезда программы «Король кондитеров» шеф-повар Бадди Валастро уверен, что оригинальность праздничному столу не во вред.

Куриное филе, фаршированное рукколой и сыром фета Ингредиенты 4 куриных файла 50 г рукколы 170 г сыра фета 20 ломтиков бена Микс-салат Зерна одна граната Бальзамический уксус по вкусу Приготовление Разделить файл так, как это показано на картинке (отделить маленький файл от большого, маленькое убрать ─ вам понадобится большое).