Суд поставил точку: имущество семьи «золотой» судьи Хахалевой изъято в пользу государства

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение о передаче государству имущества семьи бывшей судьи Елены Хахалевой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- “Я не обязан говорить по‑русски!” — таксист‑мигрант отказался везти пассажирку: чем обернулась одна фраза
- «Степашки» молчали, а мигранты прямо в салоне автобуса распивали алкоголь, матерились и клали ноги на сиденья
- "Русские ко мне пристают": Покрытая девушка рассказала, как всё было с ней на самом деле. Зачем они это делают?
Свежие комментарии
- Какой-то фестивал...
- «Русская община з...
- «Русская община з...
каждый второй а может и все подряд такие как и она.
Ох, как же надолго вся эта процедура затянулась, насколько же неповоротлива наша судебная система. Дали сбежать, а потом начали что-то делать. Видимо, специально. Своих не бросают и в этом ведомстве тоже.
А сколько таких "судей"...Об этом ещё Чехов писал о БАБАХ В СУДАХ....