Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Суд поставил точку: имущество семьи «золотой» судьи Хахалевой изъято в пользу государства

Суд поставил точку: имущество семьи «золотой» судьи Хахалевой изъято в пользу государства

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение о передаче государству имущества семьи бывшей судьи Елены Хахалевой.

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Новый комментарий от пользователя
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Наталия

Ох, как же надолго вся эта процедура затянулась, насколько же неповоротлива наша судебная система. Дали сбежать, а потом начали что-то делать. Видимо, специально.  Своих не бросают и  в этом ведомстве тоже.